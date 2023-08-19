Рязанцы обсудили проект реконструкции КДЦ «Октябрь». Фото: страница Виталия Артемова в ВК.

В субботу, 19 августа, архитекторы обсудили с жителями микрорайона Дашково-Песочня проекты реконструкции КДЦ «Октябрь».

В проектной сессии примут участие команда молодых специалистов из проектного офиса «Архитекторы.РФ».

Как отметил на своей странице в «ВК» мэр Рязани Виталий Артемов, требуется полная перезагрузка общественного пространства перед кинотеатром и самого здания. Он назвал пять принципов реализации проекта. Это сохранение кинозала, многофункциональность центра, его социальная направленность, использование прилегающей территории с фонтаном и площадью. Но самый важный принцип, по его мнению, - учесть мнение рязанцев.

Так, проектный офис уже опросил более 1800 человек. Проект реставрации кинотеатра будет представлен в ноябре.