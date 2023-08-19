Серьезная авария с мотоциклистом произошла на Солотчинском шоссе в Рязани

В субботу, 19 августа, около 13 часов на пересечении Солотчинского шоссе и улицы Кальная произошло ДТП с участием мотоцикла.

В аварии столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и мотоцикл. В результате столкновения мотоцикл получил очень серьезные повреждения.

О состоянии мотоциклиста пока не сообщается. На месте происшествия работает дорожная полиция.

Между тем, днем 19 августа улицы Рязани наполнены мотоциклами, которые съезжаются на празднование годовщины рязанского байк-клуба.