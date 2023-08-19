Иномарка вспыхнула в центре Рязани на улице Вокзальной

В центре Рязани сгорела иномарка.

Около полудня 19 августа в центре Рязани вспыхнула иномарка. Фото с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.

По предварительным данным, водитель ехал по улице Вокзальной со стороны вокзала «Рязань-1», когда у машины задымилось из-под капота. Он свернул с основной дороги и вызвал пожарных. Сам потушить не смог.

На улице Вокзальной сгорела иномарка.

«Пожарные быстро приехали, но под капотом все выгорело. Дым черный было видно с Первомайского проспекта, думал, дом горит. Никто не пострадал», - сказал очевидец.