Команда проекта «Красоты России» - 2023 вышла на маршрут

Такие деревянные метки предстоит найти на маршруте «кладоискателям». Одноразовый QR-код на обратной стороне.

«Красоты России» - это проект, придуманный «Прио-Внешторгбанком» в 2019 году для популяризации внутреннего туризма в России. Он представляет из себя квест: на местности закладываются метки, по которым любой обнаруживший их человек сможет претендовать на получение главного приза – драгоценных серебряных слитков. Метки прячет команда друзей «Прио-Внешторгбанка», проходя при этом динамичную программу, сочетающую в себе спортивный туризм и культурологические мероприятия.

В этом году проект расширил свою географию в юго-восточном направлении, посетив столицу Черноземья - Воронеж. На этот раз общая тематическая канва проекта связана с темой становления Государства Российского, петровским «началом славных дел».

Главные призы квеста — три серебряных слитка, массой 500, 250 и 100 граммов.

Сегодня утром, 19 августа, команда из семерых искателей приключений, в сопровождении двух гидов от «Прио-Внешторгбанка вышла на старт первого этапа, проходящего по территории Воронежского государственного заповедника. До обеда участникам предстоит преодолеть на велосипедах по грунтовым дорогам дистанцию в 30 километров. Далее, в городке Рамонь предстоит квест по Дворцу Ольденбургских, после чего участники переместятся в музей-усадьбу Веневетиновых, откуда отправятся на байдарочный сплав по Дону. Заночует команда в кемпинге на берегу реки. Воскресенье начнется для участников с двухчасового кросса на мотоциклах, после чего их ждет культурная программа в усадьбе Лосевых-Шатиловых. Завершится путешествие большой экскурсией по Воронежу и ужином времен Петра Первого.

На всей протяженности маршрута команда друзей «Прио-Внешторгбанка» спрячет 30 деревянных меток, на которых содержится одноразовый QR-код. Первый, кто обнаружит метку, должен пройти по этому QR-коду и заполнить свою регистрационную форму, после чего ссылка закроется и будет недоступна для последующих переходов по ней. Саму деревянную метку можно вернуть на место, а можно забрать как сувенир – на усмотрение «кладоискателя». Каждая заполненная в интернете регистрационная форма закладывается в пул, из которого будет осуществляться розыгрыш призов. Таким образом, чем больше меток искатель обнаружит первым, тем больше будет его представительство в пуле, тем больше у него будет шансов выиграть один из трех главных призов – серебряных слитков. Впрочем, даже те «кладоискатели», чья метка не будет счастливой, все равно получат утешительные призы от «Прио-Внешторгбанка». Дерзайте!

Пожелаем также удачи семерым смелым участникам туротряда, которые прямо в эти минуты закладывают на маршруте очередную метку. Перед отъездом капитан и главный гид команды Геннадий Дронов, предупредил что сложностей на маршруте будет много, потребуется силы и пригодится весь накопленный ранее опыт. Тем не менее, осознавая это, участники предвкушали, что приключение подарит им «кайф», «яркие впечатления», «контакт с жизнью», «возможность отключиться от суеты». Надеемся, что все ожидания сбудутся, а участникам хватит сил не только на преодоление маршрута, но и на получение удовольствия от него.