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НовостиОбщество19 августа 2023 7:29

Автобусный маршрут №20 в Рязани изменит схему движения

Транспорт не будет следовать по Высоковольтной
Источник:kp.ru
Автобусный маршрут №20 в Рязани изменит схему движения

Автобусный маршрут №20 в Рязани изменит схему движения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автобусный маршрут №20 в Рязани изменит схему движения с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщили активисты транспортного сообщества STVchannel.

Вместо улицы Высоковольтной маршрут автобуса №20 пройдет через улицы Островского, Гагарина и Дзержинского. О данных изменениях активисты узнали, изучив контракты на автобусные маршруты УРТ, размещенные на сайте госзакупок.

Как отмечают транспортные активисты, на улице Высоковольтной останутся «только редко ходящие автобусы 10 и 58». При этом эти маршруты следуют не в центр, а в микрорайон Канищево.

Официальной информации об изменениях автобусного маршрута пока не поступало.