В Рязани в Торговом городке 19 августа пройдет фестиваль с развлекательной программой

В Рязани в Торговом городке 19 августа пройдет «Фестивальное лето». Фото: Администрация Рязани.

В субботу, 19 августа, в Торговом городке в Рязани пройдет мероприятие в рамках «Фестивального лета». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В программе запланированы развлекательные и познавательные лекции и мастер-классы, а на танцевальной площадке выступят музыкальные исполнители.

Программа фестиваля.

Суббота, 19 августа.

18:00-22:00 Мастер-класс: «Анимация по бачате и сальсе».

18:15-19:00 - Лекторий на тему: «ТОП-5 модных ошибок. Как их не допустить и создать стильный образ и грамотный гардероб».

19:00-21:00 - Детская анимация.

19:00-20:00 - Лекторий на тему: «Бизнес по любви. История PRO MAKE».

19:00-20:00 - Мастер-класс по рисованию акрилом на холсте с художницей и стилистом Кристиной Аверьяновой.

19:00-20:00 - Мастер-класс по росписи футболок в технике Тай-Дай с художницей и иллюстратором Анастасией Минаевой.

20:00-21:00 - Авторский сет от DJ NESVETIT и DJ ZOLOTAREVA.

21:00-22:00 - Выступление кавер-группы «БЛЭКДЖЕК».

Возрастное ограничение 6+.