В Рязани в Торговом городке 19 августа пройдет фестиваль с развлекательной программой

В Рязани в Торговом городке 19 августа пройдет «Фестивальное лето». Фото: Администрация Рязани.
В субботу, 19 августа, в Торговом городке в Рязани пройдет мероприятие в рамках «Фестивального лета». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В программе запланированы развлекательные и познавательные лекции и мастер-классы, а на танцевальной площадке выступят музыкальные исполнители.
Суббота, 19 августа.
18:00-22:00 Мастер-класс: «Анимация по бачате и сальсе».
18:15-19:00 - Лекторий на тему: «ТОП-5 модных ошибок. Как их не допустить и создать стильный образ и грамотный гардероб».
19:00-21:00 - Детская анимация.
19:00-20:00 - Лекторий на тему: «Бизнес по любви. История PRO MAKE».
19:00-20:00 - Мастер-класс по рисованию акрилом на холсте с художницей и стилистом Кристиной Аверьяновой.
19:00-20:00 - Мастер-класс по росписи футболок в технике Тай-Дай с художницей и иллюстратором Анастасией Минаевой.
20:00-21:00 - Авторский сет от DJ NESVETIT и DJ ZOLOTAREVA.
21:00-22:00 - Выступление кавер-группы «БЛЭКДЖЕК».
Возрастное ограничение 6+.