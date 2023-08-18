Жителей Рязани приглашают обсудить благоустройство Черезовских прудов

Второй этап благоустройства парка Черезовские пруды состоится в 2024 году. Фото: Администрация Рязани.

Администрация города приглашает рязанцев на встречу для обсуждения следующего этапа благоустройства парка Черезовские пруды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Парк Черезовские пруды стал лидером голосования среди местных жителей по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Октябрьском районе.

В 2023 году, в рамках первого этапа благоустройства, на территории парка сделаны новые прогулочные и велосипедные дорожки, на спортивных и детских площадках уложены покрытия. Также организованы зоны отдыха с деревянными настилами и укреплены склоны.

Второй этап благоустройства пространства состоится в 2024 году. Планируется оборудовать детские и спортивные площадки. Для определения полного списка работ администрация Рязани приглашает жителей на общественные обсуждения, которые пройдут 21 августа в 18:00 в парке Черезовские пруды по адресу улица Новоселов, д. 28.

При возникновении вопросов, связанных с участием в обсуждениях, можно обращаться в управление общественных отношений администрации по телефонам: 95-69-15, 95-69-16.