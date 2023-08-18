36-летний Вадим Рыжов стал главой администрации Старожиловского района

Вадима Рыжкова назначили главой администрации Старожиловского района.

Депутаты Старожиловской районной Думы большинством голосов избрали главой администрации района 36-летнего Вадима Рыжова – первого заместителя главы. Согласно контракту, чиновник будет управлять муниципалитетом пять лет, сообщает «Пресса».

Приступит к работе в качестве главы районной администрации Вадим Рыжов 22 августа.

26 мая 2023 года прежний глава администрации Старожиловского района Александр Татарников покинул пост, написав заявление по собственному желанию. Все это время его обязанности исполняла Мария Салахова.