Окское шоссе несколько дней заливает водой из-за прорванного водопровода

В Рязани на Окском шоссе прорвало трубопровод.

На Окском шоссе в Рязани из-за прорванного водопровода несколько дней заливает улицу, сообщает телекомпания «Ока». По информации «Водоканал», водопровод находится в частной долевой собственности. Им владеют торговый центр и фитнес-клуб.

Несмотря на это, ликвидировать потоп будет муниципальный «Водоканал», но не оперативно.

«Мы только освободимся в среду на следующей неделе. У нас просто сейчас нет сил, накопилось много работы в центральной части города. Она [вода на Окском шоссе] пока никаких угроз не несет, сейчас не зима, наледи нет», - прокомментировал главный инженер МУП «Водоканал города Рязани» Александр Никонов.

Уже известно, что для ремонта водопроводной сети необходимо будет частично вскрывать проезжую часть.