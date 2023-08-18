Огромный белый гриб в лесу под Рязанью обнаружили грибники

Белый гриб весом почти 800 граммов нашли дачники в пронском лесу. Фото: Пресса.

В лесу у Большого Села Пронского района нашли огромный белый гриб, сообщает «Пресса».

Семья Журавлевых каждый год приезжает в эти места за грибами, и никогда не возвращаются с пустыми ведрами. В этот раз добычей стал белый гриб весом 800 граммов.

Уже дома выяснили, что в грибе не было ни одного червя. Хозяйка отварила его и заморозила.

В конце июля рязанские грибники похвастались боровиком, весом 1,2 кг, белым грибом – 2,5 кг и гигантским ложным дождевиком, размером с чайник.