42 родственника чиновников Спасской администрации служат в зоне СВО. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На территориях проведения специальной военной операции служат несколько десятков родственников сотрудников Спасской районной администрации Рязанской области. Об этом сообщил глава администрации Игорь Тишин.

По словам чиновника, среди рязанцев, участвующих в СВО, 42 бойца – это родственники сотрудников администрации района и подведомственных организаций.

«Сыновья, мужья, отцы моих коллег. Я горжусь ими», - написал Игорь Тишин.

8 августа в селе Исады Спасского района местные жители простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым, погибшим в зоне СВО (читать подробнее).