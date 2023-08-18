Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 августа 2023 10:55

42 родственника чиновников Спасской администрации служат в зоне СВО

Глава районной администрации высказался о родных своих коллег
Источник:kp.ru
42 родственника чиновников Спасской администрации служат в зоне СВО.

42 родственника чиновников Спасской администрации служат в зоне СВО.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На территориях проведения специальной военной операции служат несколько десятков родственников сотрудников Спасской районной администрации Рязанской области. Об этом сообщил глава администрации Игорь Тишин.

По словам чиновника, среди рязанцев, участвующих в СВО, 42 бойца – это родственники сотрудников администрации района и подведомственных организаций.

«Сыновья, мужья, отцы моих коллег. Я горжусь ими», - написал Игорь Тишин.

8 августа в селе Исады Спасского района местные жители простились с 31-летним штурмовиком Андреем Бурцевым, погибшим в зоне СВО (читать подробнее).