Погиб 22-летний водитель в столкновении «Лады» и «Газели» в Рязанской области

По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Гранты» из Владимирской области не справился с управлением. Фото: УМВД по Рязанской области.

В столкновении «Лады и «Газели» в Рязанской области 17 августа погиб человек. Это случилось примерно в 3:10 на 418 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо» - в Клепиковском районе.

По предварительной информации, 22-летний водитель «Лады Гранты» из Владимирской области не справился с управлением. За рулем «Газели» был 45-летний житель города Иваново.

Водитель «Лады» в результате ДТП скончался от полученных травм. Мужчине, управлявшему «Газелью», оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пяти других ДТП на территории Рязанской области за минувшие сутки различные травмы получили семь человек.