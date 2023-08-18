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НовостиОбщество18 августа 2023 7:56

Развивать село Истье с его историческими объектами намерены рязанские власти

Губернатор увидел туристический потенциал этого места, но будет ли он реализован?
Источник:kp.ru
Старинная доменная печь в селе Истье.

Старинная доменная печь в селе Истье.

Павел Малков заявил о большом туристическом потенциале села Истье Старожиловского района. Губернатор Рязанской области обозначил намерение развивать это место с его историческими объектами.

В Истье глава региона осмотрел промышленно-усадебный комплекс Хлебниковых — исторические постройки чугунолитейного завода и доменную печь, построенную в 1715 году (как считается, самую старую в Восточной Европе).

«Место с большим туристическим потенциалом, который будем развивать», - написал Малков в Telegram.

Пока исторические объекты села Истье находятся далеко не в лучшем состоянии.

Пока исторические объекты села Истье находятся далеко не в лучшем состоянии.