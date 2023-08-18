Развивать село Истье с его историческими объектами намерены рязанские власти

Старинная доменная печь в селе Истье.

Павел Малков заявил о большом туристическом потенциале села Истье Старожиловского района. Губернатор Рязанской области обозначил намерение развивать это место с его историческими объектами.

В Истье глава региона осмотрел промышленно-усадебный комплекс Хлебниковых — исторические постройки чугунолитейного завода и доменную печь, построенную в 1715 году (как считается, самую старую в Восточной Европе).

«Место с большим туристическим потенциалом, который будем развивать», - написал Малков в Telegram.