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НовостиЭкономика18 августа 2023 6:38

Аэродром для малой авиации построят в Касимове для привлечения туристов

Самую длинную в Рязанской области взлетно-посадочную полосу забетонируют
Источник:kp.ru
В Касимове готовы принимать малые частные самолеты и небольшие представительские бизнес-джеты.

В Касимове готовы принимать малые частные самолеты и небольшие представительские бизнес-джеты.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Власти Касимова Рязанской области собираются построить аэродром для малой авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Ивана Бахилова.

По словам чиновника, самая длинная взлетно-посадочная полоса (более 500 метров) в Рязанской области в советское время была земляная. Для «кукурузников» этого было достаточно, но теперь власти хотят ее забетонировать.

В настоящее время идут переговоры о реализации проекта с государственным бюджетным учреждением «Областной аэропорт Протасово» с возможностью финансирования проекта с их стороны.

«Возрождение полосы поможет развитию туризма и промышленности как в Касимове, так и в Рязанской области в целом. Мы хотим, чтобы к нам прилетали не только из Рязани, но и из Москвы и других регионов - на малых частных самолетах, на небольших представительских бизнес-джетах», - отметил Бахилов.