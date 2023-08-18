Аэродром для малой авиации построят в Касимове для привлечения туристов

В Касимове готовы принимать малые частные самолеты и небольшие представительские бизнес-джеты. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Власти Касимова Рязанской области собираются построить аэродром для малой авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Ивана Бахилова.

По словам чиновника, самая длинная взлетно-посадочная полоса (более 500 метров) в Рязанской области в советское время была земляная. Для «кукурузников» этого было достаточно, но теперь власти хотят ее забетонировать.

В настоящее время идут переговоры о реализации проекта с государственным бюджетным учреждением «Областной аэропорт Протасово» с возможностью финансирования проекта с их стороны.

«Возрождение полосы поможет развитию туризма и промышленности как в Касимове, так и в Рязанской области в целом. Мы хотим, чтобы к нам прилетали не только из Рязани, но и из Москвы и других регионов - на малых частных самолетах, на небольших представительских бизнес-джетах», - отметил Бахилов.