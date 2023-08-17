Появились фото со строительства ФОК за 270 млн рублей в Дашках.

Рязанский минспорт опубликовал фотографии с места строительства физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) в Дашках, в районе Мехзавода.

В трехэтажном здании обустроят бассейн, большой спортзал, помещения сауны, фитнес-зал, зал для единоборств и раздевалки.

Строительство закончится 30 сентября 2024 года.

По информации чиновников, строительство закончится 30 сентября 2024 года.

Появились фото со строительства ФОК за 270 млн рублей в Дашках

В начале марта 2023 года власти разместили аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с максимальной ценой 270,6 млн рублей. Объект появится на окраине Рязани, ближайшая остановка общественного транспорта – «поселок Мехзавода» (читать подробнее).