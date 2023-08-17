Застройщика ЖК «Есенин» в Рязани СК подозревает в мошенничестве

По факту нарушения прав дольщиков в Рязани расследуется уголовное дело.

По факту хищения денег дольщиков в особо крупном размере следователи Московского МСО Рязани возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Об этом обманутым людям во время личного приема рассказал и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексей Медведков.

Речь идет о ЖК «Есенин». В жилой комплекс входят два многоквартирных дома, один из которых ввели в эксплуатацию, а срок сдачи второго дома определили на ноябрь 2023 года. Но, по мнению дольщиков, «меры к активизации не принимаются»: окна-балконы не застеклены, нет отделочных работ, не обустроен двор.

В июле 2023 года ситуацией с ЖК «Есенин» заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин (читать подробнее).