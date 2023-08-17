«И такая у меня радость на душе поселилась». Рязанский шоумен Игорь Крысанов оценил ремонт рязанской школы №15

Рязанский шоумен Игорь Крысанов оценил ремонт рязанской школы №15

Рязанский шоумен Игорь Крысанов высоко оценил новый дизайн рязанской школы №15 после ремонта. Об этом он написал на своей страничке в ВК.

Создатель и ведущий танцевального фестиваля «Черный кот» рассказал, что учился со своим братом в средней школе №15 на улице Лермонтова. В районе родной школы он не бывал с зимы и после недавнего визита приятно удивился внешнему виду здания:

- В такую школу любой ребенок с радостью бежать будет. Определенно. И такая у меня радость на душе поселилась. И сегодня как вспомню обновленные фасады бывшего хмуро-силикатного каземата, так настроение поднимается, - написал он.