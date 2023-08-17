Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 14:13

«И такая у меня радость на душе поселилась». Рязанский шоумен Игорь Крысанов оценил ремонт рязанской школы №15

Рязанский шоумен Игорь Крысанов оценил ремонт рязанской школы №15
Источник:kp.ru
Рязанский шоумен Игорь Крысанов оценил ремонт рязанской школы №15

Рязанский шоумен Игорь Крысанов оценил ремонт рязанской школы №15

Рязанский шоумен Игорь Крысанов высоко оценил новый дизайн рязанской школы №15 после ремонта. Об этом он написал на своей страничке в ВК.

Создатель и ведущий танцевального фестиваля «Черный кот» рассказал, что учился со своим братом в средней школе №15 на улице Лермонтова. В районе родной школы он не бывал с зимы и после недавнего визита приятно удивился внешнему виду здания:

- В такую школу любой ребенок с радостью бежать будет. Определенно. И такая у меня радость на душе поселилась. И сегодня как вспомню обновленные фасады бывшего хмуро-силикатного каземата, так настроение поднимается, - написал он.