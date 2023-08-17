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НовостиОбщество17 августа 2023 12:50

На пять дней отключат фонтан на Московском шоссе в Рязани

Будет проводиться обслуживание инженерных систем и оборудования
Источник:kp.ru
На пять дней отключат фонтан на Московском шоссе в Рязани. Фото: admrzn.ru

На пять дней отключат фонтан на Московском шоссе в Рязани. Фото: admrzn.ru

С 21 по 25 августа на Московском шоссе в Рязани отключат фонтан напротив Дворца бракосочетаний. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, подрядчик проведет обслуживание инженерных систем и оборудования фонтана — уже в четвертый раз в текущем сезоне.

«Воду из фонтана сольют, чтобы промыть чашу, очистить форсунки и собрать мусор», - рассказали в мэрии.

В обычном режиме фонтан заработает в пятницу, 25 августа, во второй половине дня.