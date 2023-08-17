Более 20 километров контактной сети троллейбусов отремонтируют в Рязани. Начнут с центральных улиц.

Изменения в программу «Общественный транспорт в городе Рязани» внесла городская администрация. Чиновники прописали мероприятия, которые проведут в областном центре после выделения 70 млн рублей из областного бюджета. Еще 3,7 млн рублей добавилось из муниципальной казны.

Как уже сообщалось, деньги выделены на модернизацию троллейбусной инфраструктуры. Из опубликованного документа мы узнаем, что отремонтировать планируется 20,6 километра контактных линий. Ранее был обнародован список улиц, где пройдут работы:

- Первомайский проспект;

- улица Ленина;

- площадь Ленина;

- улица Соборная;

- площадь Соборная.

Также известно о грядущей замене опор контактной сети на улицах Вокзальной, Маяковского, Новой, площади Мичурина, Московском и Касимовском шоссе.

Часть из 73,7 млн рублей направят на ремонт 14 тяговых троллейбусных подстанций. О том, продолжится ли модернизация инфраструктуры в последующие годы, в программе пока ничего не сказано. По всей видимости, всё снова будет зависеть от трансфертов из вышестоящих бюджетов.