Личный тренер губернатора Малкова возглавил рязанский ФОК «Капитан»

ФОК «Капитан» возглавил тренер губернатора Павла Малкова. Фото: клуб "Катран".

Личный тренер губернатора Рязанской области Павла Малкова по боевым единоборствам Алексей Зверякин стал директором ФОК «Капитан» (улица Зубковой, 30а). Об этом сообщает «Новая». На сайте спортивного учреждения по-прежнему директором значится Татьяна Литвиненко, но 12 августа Зверякин в качестве директор ГАУ ДО РО «СШ» Капитан» присутствовал на дне открытых дверей в ФОК.

По предположению СМИ, в скором времени Зверякин может занять одну из руководящих должностей в Академии ММА, открытие которой анонсировал губернатор Павел Малков.

До переезда в Рязань Алексей Зверякин был вице-президентом федерации КУДО в Саратовской области, возглавлял там клуб единоборств «Катран».