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НовостиАвто17 августа 2023 8:30

На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького

На одном из участков улицы будут ремонтировать теплотрассу
Источник:kp.ru
На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького в Рязани.

На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького в Рязани.

Вечером 17 августа на одном из участков улицы Горького закроют движение транспорта, предупреждает администрация Рязани. Ограничения будут действовать от дома №19 до №27. Откроют движение 28 сентября.

На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького в Рязани.

На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького в Рязани.

Причина закрытия движения транспорта – капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей.

«Место работ огородят и установят предупреждающие знаки. Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута», - сообщает мэрия.