На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького в Рязани.

Вечером 17 августа на одном из участков улицы Горького закроют движение транспорта, предупреждает администрация Рязани. Ограничения будут действовать от дома №19 до №27. Откроют движение 28 сентября.

На полтора месяца закроют движение транспорта на улице Горького в Рязани.

Причина закрытия движения транспорта – капитальный ремонт участка магистральных тепловых сетей.

«Место работ огородят и установят предупреждающие знаки. Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута», - сообщает мэрия.