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НовостиЭкономика17 августа 2023 7:36

Губернатор Малков пообещал помочь предприятию по изготовлению ножей

Ремесленники хотят серьезно расшириться, и глава региона заверил их, что поможет с этим вопросом
Источник:kp.ru
Губернатор Малков пообещал помочь предприятию, где изготавливают ножи.

Губернатор Малков пообещал помочь предприятию, где изготавливают ножи.

Губернатор Павел Малков побывал на небольшом рязанском предприятии, где изготавливают ножи. Пообщавшись с сотрудниками, глава региона пообещал помочь им «серьезно расшириться».

«Выпускаются кухонные, туристические, охотничьи модели. Работают над выпуском складных ножей… Предприниматели планируют серьезно расширяться. Договорились, что поможем в этом вопросе», - сказал Малков.

15 августа стало известно, что на территории индустриального парка «Рязанский» построят завод по производству автомобильных компонентов, в том числе – воздушных, салонных, масляных фильтров и тормозных колодок (читать подробнее).