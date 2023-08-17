МЧС о пожарной безопасности в рязанских школах: Не все нарушения устранены

Замначальника ГУ МЧС по Рязанской области Сергей Желтиков рассказал о нарушениях пожарной безопасности в школах.

В школах Рязанской области имеются нарушения пожарной безопасности. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил замначальника регионального ГУ МЧС Сергей Желтиков.

«В настоящий момент не все нарушения устранены. Самые частые: неработающая электропроводка, не обработанные должным образом помещения», - цитирует Желтикова ведомственный Telegram-канал.

Представитель МЧС призвал глав муниципальных образований взять под личный контроль устранение нарушений, организацию инструктажей и тренировок.

Также на заседании прозвучала информация, что в прошлом учебном году в школах случился один пожар - как раз из-за неисправности электропроводки. По словам замминистра образования Сергея Хлыстова, в 2023-м году более 21 миллиона рублей направлено на обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях. Среди проведенных мероприятий - модернизация эвакуационных выходов, ремонт пожарной сигнализации, приобретение пожарного инвентаря и другие.