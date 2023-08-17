От более чем 1000 аварийных деревьев избавятся в Рязани в ближайшее время

В Рязани проведут работы по валке и обрезке 1052 аварийных деревьев. Фото: администрация Рязани.

Управление благоустройства города провело электронные аукционы на валку и обрезку (в основном - валку) 1052 аварийных деревьев во всех четырех районах Рязани, Общая сумма контрактов превысила 8,4 млн рублей.

В Советском районе горадминистрация планирует избавиться от 162 деревьев. Исполнитель пока не назван. Обойдутся работы в 1 млн рублей.

В Октябрьском районе валку и обрезку 257 деревьев за 1,9 млн проведет ООО «Приоритет». Та же фирма получила подряд на 3,4 млн рублей в Московском районе, где предстоит убрать с улиц 373 дерева, причем предложила она аналогичную с другим участником закупки цену.

Еще 242 дерева планируется спилить и 18 обрезать в Железнодорожном районе. С победителем закупки (пока не указан) заключат контракт на 2 млн рублей.

В соглашениях обозначен 20-дневный срок выполнения работ.