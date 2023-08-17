О жаре с 17 по 19 августа предупредило рязанцев ГУ МЧС

Купальный сезон в Рязанской области пока продолжается.

ГУ МЧС по Рязанской области предупредило жителей региона о жаркой погоде в ближайшие дни. Со ссылкой на метеорологов Рязанского ЦГМС ведомство сообшает, что в светлое время суток с 17 по 19 августа местами ожидается температура +30...+32 градуса.

Добавим, что, согласно прогнозу филиала Росгидромета, осадков в эти в Рязанской области не ожидается. Самой жаркой должна стать пятница - воздух в отдельных районах прогреется до +32 при почти отсутствующем ветре (3-8 м/с).