Движение транспорта и парковку в Рязани будут ограничивать из-за Дня города.

В Рязани запланированы ограничения движения и парковки из-за Дня города. Все они связаны с проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Первой перекроют часть дороги от Новослободской улицы до д. 36 по Лево-Лыбедской улице - уже с 17 августа и по 27-е число. Там же запретят парковаться частному транспорту.

Проезд за памятником Ленину будет перекрыт с 20:00 24 августа до 22:00 25 августа

Проезжая часть возле Театра драмы и часть парковки на Театральной площади будет недоступна 25 августа с 11.00 до 15.30. Парковаться там нельзя с 6:00.

С 21:00 26 августа чуть больше суток (до 23:00 27 августа) не получится проехать по Малому шоссе у ТРЦ «Виктория Плаза».

По части улиц Лево-Лыбедской и Николодворянской у Рязанского цирка движение ограничат трижды:

- 24 августа с 18.30 до 23.00;

- 25 августа с 18.30 до 22.00;

- 26 августа с 09.00 до 22.00.

Самое крупное перекрытие — 27 августа с 18:00 до 22:30 на Первомайском проспекте. Движение приостановят на участке между улицами Вокзальной и Дзержинского, а также на прилегающих к площади Победы участках улицы Чкалова и проезда Завражнова. Накануне вечером, 26 августа с 20:00, в этих местах ограничат парковку.