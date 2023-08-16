Тренеру по каратэ, насиловавшему 12-летнюю девочку, могут увеличить срок

Тренер по каратэ, насиловавший 12-летнюю девочку, получил почти 14 лет. Но решение суда пока не вступило в законную силу.

В Рязанском областном суде отложили рассмотрение апелляционной жалобы на решение районного суда по делу об изнасиловании 12-летней девочки. В конце мая 2023 года районный суд приговорил тренера по каратэ к лишению свободы сроком на 13 лет и 8 месяцев. Суд признал сэнсэя виновным не только в изнасиловании, но и в насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщил КП-Рязань источник, сторона защиты подала жалобу, ее должны были рассмотреть 7 августа, но перенесли на 21 августа. Причина – отпуск адвоката.

Известно, что и прокуратура, и адвокат семьи потерпевших подали представление в Рязанский областной суд с просьбой увеличить срок заключения обвиняемому.

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