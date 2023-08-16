Концерты на Дне города – не по заявкам

25-27 августа в Рязани пройдет празднование Дня города. Будут открыты многочисленные концертные площадки. Кто на них будет выступать – пока загадка, кроме двух позиций: 26 августа в ЦПКиО выступит «Ария», а 27 августа на площади Победы – группа «Моя Мишель». В отношении остальных администрация скупо сообщает, что «перечень потенциальных звезд эстрады для выступления находится на утверждении».

У наших городских властей не принято спрашивать население, кого из артистов приглашать на общегородские праздники, общенародное голосование по этому поводу устраивать не принято. Как правило, приезжает тот, кто свободен, недорог и, по мнению организаторов, должен нравиться народным массам.

А кто же на самом деле нравится народным рязанским массам, впервые выяснит наш телеграм-канал в своем традиционном опросе.

Кого из артистов вы хотели бы видеть на масштабных городских мероприятиях?

Свои варианты предлагайте в комментариях.

Филипп Киркоров

GAYAZOV$ BROTHER$

ANNA ASTI

Любовь Успенская

SHAMAN

Олег Газманов

Григорий Лепс

Сергей Шнуров

Алла Пугачева

Boney M

Чтобы принять участие в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru» . А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.