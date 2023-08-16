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НовостиПроисшествия16 августа 2023 12:35

Водитель «Газели» уснул за рулем и вылетел с дороги в Рязанской области

Фото вылетевшей с дороги в Клепиковском районе «Газели» появились в соцсетях
Источник:kp.ru
Водитель «Газели» уснул за рулем и вылетел с дороги в Рязанской области. Фото: vk.com/evakuatortuma

Водитель «Газели» уснул за рулем и вылетел с дороги в Рязанской области. Фото: vk.com/evakuatortuma

В Рязанской области грузовой автомобиль «Газель» вылетел с дороги в кювет. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

Фото последствий ДТП появилось в группе «Эвакуатор Тума/Спас-Клепики/Касимов» 16 августа. Автор указал, что авария случилась недалеко от поворота к парк-отелю «Фестиваль»

«Переднюю балку вырвало. (...) Из кювета эвакуировали двумя эвакуторами. Доставили на базу», - говорится в публикации.