Рязанцы стали менять фамилии, имена и отчества чаще: уже почти 350 случаев в 2023 году

Уже почти 350 рязанцев изменили Ф. И. О. с начала 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ ЗАГС Рязанской области в 2023 году зарегистрировало 349 актов гражданского состояния о смене фамилии, имени или отчества (или любого их сочетания — даже Ф. И. О. полностью). Об этом сообщила руководитель органа власти Елена Сорокина.

Как отметила Сорокина, случаев смены Ф. И. О. за семь месяцев нынешнего года оказалось на 13 больше, чем за тот же период 2022-го. Очевидно, изменение фамилии при вступлении в брак в данном случае не учитывается — эту процедуру ежегодно в Рязанской области проходят по нескольку тысяч раз.