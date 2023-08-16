Разметку на дорогах Рязани полностью нанесут до конца сентября.

В Рязани приступили к нанесению дорожной разметки – основные работы проходят у школ и на центральных улицах города, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Общая стоимость работ составляет - 25 млн рублей.

По словам замглавы администрации Рязани Михаила Ромодина, дорожную разметку наносят из износостойких материалов с термопластиком и холодным пластиком.

Пешеходные переходы у школ и детских садов красят желто-белой краской, устанавливают «лежачие полицейские». Завершить все работы планируют до 31 августа, на улицах города – до конца сентября.