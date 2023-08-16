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НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:03

УАЗ сбил 17-летнего подростка на велосипеде недалеко от Касимова

Школьника-велосипедиста госпитализировали после наезда УАЗ в Рязанской области
Антон КОНОВАЛОВ
Участок дороги, где произошел наезд, как видно, не освещен.

Участок дороги, где произошел наезд, как видно, не освещен.

16 августа недалеко от города Касимова в Рязанской области «УАЗ Патриот» сбил 17-летнего велосипедиста. Подросток госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП случилось на 209 километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». На часах было примерно 20:30, когда 45-летний житель села Подлипки совершил наезд на школьника, который ехал на велосипеде.

Всего за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала двух пострадавших в двух ДТП на территории Рязанской области.

17-летний велосипедист госпитализирован.

17-летний велосипедист госпитализирован.

УАЗ управлял 45-летний житель села Подлипки.

УАЗ управлял 45-летний житель села Подлипки.