Нарушения при реконструкции площади Свободы в Рязани выявила прокуратура

О нарушениях при проведении работ на площади Свободы сигнализировали неравнодушные рязанцы. Фото: Ксения Паначева.

Прокуратура Советского района Рязани выявила нарушения при реконструкции площади Свободы. Там проводили земляные работы без согласования с Госинспекцией по охране объектов культурного наследия.

О беспечности чиновников и рабочих сообщили неравнодушные рязанцы. Он заметил, что в культурный слой исторической части города без должного обследования вбита арматура, а вокруг валяются человеческие кости и обломки старинных надгробий. Ранее на этом месте стоял храм (Рязанская епархия, кстати, о работах на площади Свободы уже высказалась).

Проверка показала, что городские власти нарушили требования №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». В связи с этим 14 августа прокуратура внесла представление в адрес и.о. главы администрации Рязани Виталия Артёмова.