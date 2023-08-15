«В том числе металлической битой»: дело о жестком конфликте на рязанском пляже дошло до суда

Избивший отдыхающих на пляже битой рязанец предстанет перед судом.

Рязанец предстанет перед судом по делу о жестком конфликте на пляже озера Велье в селе Алеканово. О завершении расследования по уголовному делу сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Мужчина вступил в перепалку с компанией отдыхающих, а затем перешел к рукоприкладству и стал орудовать металлической битой:

«Обвиняемый нанес двум потерпевшим удары в область лица и туловища, в том числе с использованием металлической биты, (…) после чего скрылся с места совершения преступления», - рассказали в СК.

Через некоторое время мужчину удалось найти. Им оказался житель Рязанского района 1995 года рождения. Вину задержанный признал.