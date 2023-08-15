Рязанцев предупредили о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях

В Рязань вернется жаркая погода.

В среду, 16 августа, в Рязани и районах области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в среду прогнозируется северо-западный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +12... +17 градусов, днем +24... +29 градусов.

Кроме того, администрация Рязани предупредила о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях:

«С 16 по 18 августа в лесах Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность (4 класс)», - говорится в сообщении.