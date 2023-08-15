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НовостиОбщество15 августа 2023 13:30

Регистрация в новый детсад №40 в Рязани стартует 18 августа

Это учреждение, которое строят на улице Быстрецкой в микрорайоне Кальное
Источник:kp.ru
Власти Рязани признавали, что строительство детсада идет с отставанием от графика.

Власти Рязани признавали, что строительство детсада идет с отставанием от графика.

18 августа в Рязани начинается регистрация детей в детский сад №40 на 224 места. Объявление разместило городское управление образования и молодежной политики. Это новое учреждение, которое должны были построить на улице Быстрецкой к концу 2022 года, но сроки сдвинулись.

«Направление детей в образовательное учреждение будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию», - говорится в объявлении.

Чтобы поставить ребенка в очередь, родителям нужно обратиться в МФЦ. Дополнительную консультацию чиновники предлагают получить в управлении образования — по телефону 8(4912)72-01-01 (доб. 203, 204).