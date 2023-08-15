Академию ММА в скором времени откроют в Рязани

Академию ММА в скором времени могут открыть в Рязани. Фото: Анар МОВСУМОВ

В Рязани готовятся открыть Академию ММА. Об этом 15 августа сообщил губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства во время диалога с министром физкультуры и спорта Владиславом Фроловым.

- Мы с вами проговаривали, что у нас должна появиться Академия ММА. Нужно окончательно определиться по помещению и все уже запускать, - поручил глава региона чиновнику.

На заседании Владислав Фролов сообщил, что в Рязани напротив ТРЦ «Премьер» планируется реализовать глобальный проект – строительство Олимпийского центра (читать подробнее).