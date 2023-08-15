Напротив ТЦ «Премьер» в Рязани может появиться Олимпийский центр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани задумались о строительстве Олимпийского центра. Глобальный проект хотят реализовать напротив торгово-развлекательного центра «Премьер». Об этом 15 августа на заседании правительства сообщил глава минспорта Владислав Фролов, отвечая на вопрос губернатора Павла Малкова, какие перспективные направления готовятся реализовать в регионе.

- Готовится в рамках глобального проекта Олимпийский центр напротив «Премьера». Прорабатывается его создание... и работа на его базе всех олимпийских базовых видов спорта Рязанской области. Ну, он такой дорогостоящий... – сказал чиновник.

- Я все-таки про более конкретные проекты, у которых есть шансы реализоваться в ближайшие годы, - уточнил губернатор, и Фролов тогда рассказал о подготовке проектно-сметной документации по строительству нескольких ФОКов.

А уже в ближайшее время в Рязани откроют Академию ММА - центра по смешанным боевым единоборствам (читать подробнее).