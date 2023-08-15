ЦКПиО в Рязани приведут в порядок ко Дню города

Порядок в ЦКПиО приведут в порядок к 26 августа, ко Дню города. В этом губернатора заверил и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов.

«Занимаемся валкой и обрезкой старых аварийных деревьев. Четыре дерева уже спилили, 17 обрезали. Еще 24 дерева в работе. После этого мы убираем древесные отходы и приступаем к покраске скамеек и к покосу. Планируем завершить эти работы к 25 августа», - сказал Артемов.

По словам чиновника, центральный парк в 2022 году участвовал в нацпроекте «Жилье и городская среда», но не набрал необходимых баллов.

«Поэтому территорию только поддерживаем. Приведем парк ко Дню города к тем нормативам, к которым хотим», - сказал руководитель администрации.