Сутенера, привлекшего к секс-бизнесу 10 рязанок, задержала полиция

У 34-летнего сутенера был целый штат "сотрудников". Фото: 62.мвд.рф

В Рязани задержан сутенер, под чьим руководством интимные услуги за плату оказывали 10 горожанок. К секс-бизнесу 34-летний мужчина также привлек диспетчера, отвечавшего на телефонные звонки, и трех водителей. В итоге его разыскали и задержали, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В конце 2022 года сутенер развернул активную незаконную деятельность, признаки которой оперативники выявили «в ходе мониторинга регионального сегмента сети Интернет».

«Полицейские вычислили места, где базировались рязанки, готовые выехать на вызов клиента. Через этих «работниц» удалось выйти на мужчину, причастного к организации секс-бизнеса, и пресечь противоправную деятельность», - рассказали в УМВД.

По вечерам три автомобиля с девушками парковались в разных районах города и были готовы по сигналу диспетчера выдвинуться на ближайший адрес. Оплату с клиентов брали на месте, после чего часть денег забирал организатор.

Против сутенера возбудили уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ (Организация занятия проституцией в составе преступной группы). Не уйдут от ответа и помогавшие ему мужчины. Ночных бабочек ждет «административка».