Дама на иномарке сбила под Рязанью 16-летнего парня на Alpha Jaguar

Дама на иномарке сбила под Рязанью 16-летнего парня на мопеде Alpha Jaguar.

Вечером 14 августа в Спасск-Рязанском произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 37-летняя местная жительница за рулем автомобиля Skoda сбила мопед Alpha Jaguar под управлением 16-летнего подростка.

В результате дорожного происшествия парень получил травмы.

Вечером 8 августа на Ряжском в шоссе в Рязани автомобиль Audi A4 сбил 17-летнего пешехода (подробнее о происшествии).