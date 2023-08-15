Экс-главврача Центра гигиены и эпидемиологии Паненкову выпустили из СИЗО Рязани

Экс-главврача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Паненкову выпустили из СИЗО Рязани.

Бывшего главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области Елену Паненкову выпустили из СИЗО. 10 августа Советский районный суд отказал следствию в продлении срока содержания под стражей. Следом региональная прокуратура сообщила, что обжаловала это решение.

«На указанное постановление суда прокуратурой области внесено апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об его отмене и избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», - пишет пресс-служба госоргана.

Решением Советского районного суда Елена Паненкова до 10 октября переведена под домашний арест. Когда сообщалось о возбуждении уголовного дела, СК вменял ей 21 эпизод получения взяток на общую сумму почти 16 млн рублей - в особо крупном размере. Деньги якобы давали подчиненные «за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности».