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НовостиОбщество15 августа 2023 6:49

Путин назначил судью и председателя рязанских судов

Двух судей в Рязани назначил президент Путин своим Указом
Источник:kp.ru
Владимир Путин назначил судью и председателя рязанских судов.

Владимир Путин назначил судью и председателя рязанских судов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин назначил председателем Московского районного суда Рязани 61-летнюю Лидию Филиппову и судьей Рязанской областного суда 40-летнего Дмитрия Митина. Соответствующий Указ глава государства подписал 14 августа 2023 года.

Филиппова Лидия Петровна родилась 28 апреля 1962 года рождения. В 1985 году получила диплом Всесоюзного юридического заочного института по специальности «правоведение».

С 2006 года работала судьей и заместителем председателя Московского районного суда Рязани.

Митин Дмитрий Иванович родился 14 октября 1983 года. В 2006 году окончил Рязанский государственный университет имени Есенина по специальности «юриспруденция». Сразу после получения диплома трудился в судебной системе:

- секретарем судебного заседания в аппарате мирового судьи Московского района Рязани;

- помощником мирового судьи судебного участка Московского района Рязани;

- секретарем судебного заседания Рязанского областного суда;

- помощником судьи Рязанского областного суда;

- судьей Клепиковского районного суда.