Движение по Первомайскому проспекту в Рязани восстановлено.

Утром 15 августа в Рязани вновь запустили движение по Первомайскому проспекту. Завершен второй этап капитального ремонта тепловой магистрали - между улицами Каширина и Пожалостина. Дорожное покрытие восстановлено.

О том, что работы завершатся и ограждения будут сняты во вторник, накануне объявил и.о. главы администрации города Виталий Артемов. Участок был перекрыт с 15 июля. До этого теплотрассу меняли на участках от д. 27 до д. 35 и от д. 47 до д. 53, а также на проезде Завражнова.