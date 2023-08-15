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НовостиОбщество15 августа 2023 6:22

Движение по Первомайскому проспекту в Рязани восстановлено

Завершен второй этап капитального ремонта тепловой магистрали
Источник:kp.ru
Движение по Первомайскому проспекту в Рязани восстановлено.

Движение по Первомайскому проспекту в Рязани восстановлено.

Утром 15 августа в Рязани вновь запустили движение по Первомайскому проспекту. Завершен второй этап капитального ремонта тепловой магистрали - между улицами Каширина и Пожалостина. Дорожное покрытие восстановлено.

О том, что работы завершатся и ограждения будут сняты во вторник, накануне объявил и.о. главы администрации города Виталий Артемов. Участок был перекрыт с 15 июля. До этого теплотрассу меняли на участках от д. 27 до д. 35 и от д. 47 до д. 53, а также на проезде Завражнова.