На торжествах в честь Дня строителя чествовали сотрудников «Капитала»

Фото: «Капитал – строитель жилья».
В честь праздника - Дня строителя в Правительстве и Политехническом институте состоялось награждение сотрудников строительной отрасли, среди которых были и сотрудники компании «Капитал – строитель жилья».
Фото: «Капитал – строитель жилья».
Эти люди - гордость компании:
- Юрий Соловьёв (производитель работ) и Константин Терещенко (инженер по строительному контролю) - получили благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
- Павел Чаплин (производитель работ) - награжден почётной грамотой Рязанской областной Думы.
- Артём Ягодкин (производитель работ) - занесен на Доску почёта строителей.
Также в Политехническом институте прошла выставка застройщиков, приуроченная к празднику, в которой «Капитал» принял активное участие. Компания представила стенд со своими объектами и провела VR-экскурсию для всех желающих, включая вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.
Фото: «Капитал – строитель жилья».
«Капитал – строитель жилья» выражает огромную благодарность всем участвующим, желает успехов, процветания и профессионального роста! С праздником, с Днем Строителя!