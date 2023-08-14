На торжествах в честь Дня строителя чествовали сотрудников «Капитала»

Фото: «Капитал – строитель жилья».

В честь праздника - Дня строителя в Правительстве и Политехническом институте состоялось награждение сотрудников строительной отрасли, среди которых были и сотрудники компании «Капитал – строитель жилья».

Фото: «Капитал – строитель жилья».

Эти люди - гордость компании:

- Юрий Соловьёв (производитель работ) и Константин Терещенко (инженер по строительному контролю) - получили благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

- Павел Чаплин (производитель работ) - награжден почётной грамотой Рязанской областной Думы.

- Артём Ягодкин (производитель работ) - занесен на Доску почёта строителей.

Также в Политехническом институте прошла выставка застройщиков, приуроченная к празднику, в которой «Капитал» принял активное участие. Компания представила стенд со своими объектами и провела VR-экскурсию для всех желающих, включая вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.

Фото: «Капитал – строитель жилья».

«Капитал – строитель жилья» выражает огромную благодарность всем участвующим, желает успехов, процветания и профессионального роста! С праздником, с Днем Строителя!