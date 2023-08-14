Пожар на площади 200 кв метров произошел на улице Новой в Рязани. Фото: Группа в ВК "Рязань".

В понедельник, 14 августа, на улице Новой в Рязани загорелась нежилая постройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Огонь охватил нежилое одноэтажное здание. На место происшествия выехали 20 пожарных, в тушении участвовали пять единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15.02. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в 15.20 пожар был локализован на площади около 200 квадратных метров. В 15.38 ликвидировали открытое горение. После чего пожарные приступили к разборке и проливке места пожара.

К счастью, при ЧП никто не пострадал. Причина возгорания уточняется.