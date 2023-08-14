Бронзовую скульптуру грибов «Профессор и студенты» установили в Рязани

У Рязанского политеха установили скульптуру грибов в виде профессора и студентов.

Рядом с рязанским политехом (филиал Московского политехнического университета) установили скульптуру «Профессор и его студенты». Бронзовая композиция продолжает серию скульптур «Грибы с глазами».

По задумке авторов, гриб-профессор проводит урок грибам-студентам.

Ранее бронзовый гриб-турист (путешественник) появился у отеля «Амакс» на Первомайском проспекте.

Епархия высказалась о рязанском скульпторе Олеге Седове, показав одну из его работ - скульптуру «Страж». Духовенство призвало к «христианской совести и пониманию святости человеческих останков» при реконструкции площади Свободы (читать подробнее).