О «крушивших просрочку» в магазине «Дикси» блогерах сообщили рязанцы.

13 августа в магазине «Дикси» на улице Станкозаводской, 26 в Рязани случился конфликт. По словам очевидцев, в нем участвовали блогеры, снимающие ролики про просроченные продукты на полках крупных торговых сетей.

«В «Дикси», где был «Фонограф», блогеры крушили просрочку. Довыпендривались до полиции», - рассказал один из подписчиков группы «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN» и опубликовал фото с места событий.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области КП-Рязань подтвердили, что в полицию поступал вызов по поводу конфликта в магазине. По этому факту проводится проверка.