Епархия высказалась о рязанском скульпторе Седове, показав скульптуру «Страж»

Рязанская епархия высказалась в отношении творчества скульптора Олега Седова.

Рязанская епархия РПЦ высказалась о работах по реконструкции площади Свободы, где во время земляных работ обнаружили десятки человеческих останков и фрагменты надгробий. Мэрия тут же сообщила, что на месте, где до 1950-х годов стоял храм, а потом клумба со стелой хотят установить «конструктивные элементы, на которых потом разместят копии исторических орденов – Дружбы Народов, Революции и Победы». Автором проекта стал рязанский скульптор Олег Седов.

После найденных останков прокуратура инициировала проверку, а мэрия приостановила работы по реконструкции, пообещав перезахоронить кости.

По словам митрополита Рязанского и Михайловского Марка, в этой ситуации очень многое зависит от людей, от народа.

«Я считаю, что на месте этого храма, захоронений, было бы очень хорошо поставить Поклонный крест. Могут быть разные решения этой проблемы, но в любой ситуации нужна христианская совесть и понимание святости человеческих останков», - сказал владыка.

В официальном tg-канале Рязанской епархии повторили слова Марка, указав, что «от нас зависит, хотим ли мы видеть одно из старейших мест города глазами автора [Олега Седова] таких вот «стражей»». Представители церкви продемонстрировали фото одной из работ скульптора – «Страж» в образе демонического персонажа, размещенную на фасаде одного из зданий.