Ордена и медали получили рязанские бойцы Росгвардии, участвовавшие в СВО.

В Рязани вручили государственные награды сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, отличившимся во время проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства.

Генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил военнослужащих за службу.

Бойцы получили из рук генерал-майора полиции Виктора Лачева орден Мужества, медаль Жукова и медаль «За охрану общественного порядка». Глава регионального управления поблагодарил всех за службу, самоотдачу и профессионализм.

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.